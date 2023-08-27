Baja Perindo Gelar Pentas Seni HUT ke-78 RI di Cigombong Bogor

BOGOR - DPP Barian Penjaga (BAJA) Partai Perindo menggelar Pentas Seni dalam memeriahkan HUT ke-78 RI di wilayah RT 04 RW 01, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Pentas ini diisi dengan berbagai kesenian para pemuda.

"Malam ini kita menampilkan kreasi anak-anak muda. Tadi siang kita juga sosialisasi KTA berasuransi Perindo mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat di sini dan mendukung dan mencintai Partai Perindo itu sendiri," kata Sekjen DPP Baja Partai Perindo Agus Winarno, Sabtu (26/8/2023).

Menurutnya, masyarakat sekitar masih sangat peduli dalam pembinaan anak-anak muda khususnya di bidang kebudayaan. Hal itu menjadi penting untuk para generasi penerus bangsa mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang oleh budaya asing.