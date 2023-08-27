Warga Cigombong Bogor Antusias Ikuti Pentas Seni Baja Perindo, Ini Harapannya

BOGOR - Para pemuda di wilayah RT 04 RW 01, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor sangat antusias dengan acara Pentas Seni memeriahkan HUT Ke-78 RI yang diselenggarakan DPP BAJA Partai Perindo, Sabtu (26/8/2023).

Salah satunya diungkapkan oleh Perwakilan Pemuda, Nur Rahma Gani. Tak hanya, penampilan seni budaya, dalam pentas seni ini juga diisi dengan kegiatan sosial santunan kepada janda di wilayahnya.

"Tadi ada santunan untuk janda, dan mungkin KTA (berasuransi)," kata Nur kepada MNC Portal, di lokasi.

Sebagai wilayah yang berseberangan langsung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, para pemuda di wilayahnya menaruh harapan besar. Salah satunya berharap agar kawasan tersebut menyerap banyak tenaga kerja warga sekitar terutama pemuda.

"Saya pikirkan karena kawasan MNC berada di wilayah kita, jadi peluang kerja pemuda di sini tuh banyak. Jadi saya mengerahkan para pemuda yang istilahnya baru sekolah dan tidak meneruskan ke jenjang yang tinggi mungkin bisa dari Perindo kesempatan kerjanya ada," ungkapnya.