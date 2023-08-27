Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Cigombong Bogor Antusias Ikuti Pentas Seni Baja Perindo, Ini Harapannya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |04:04 WIB
Warga Cigombong Bogor Antusias Ikuti Pentas Seni Baja Perindo, Ini Harapannya
Warga antusias mengikuti pentas seni Baja Perindo di Bogor. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Para pemuda di wilayah RT 04 RW 01, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor sangat antusias dengan acara Pentas Seni memeriahkan HUT Ke-78 RI yang diselenggarakan DPP BAJA Partai Perindo, Sabtu (26/8/2023).

Salah satunya diungkapkan oleh Perwakilan Pemuda, Nur Rahma Gani. Tak hanya, penampilan seni budaya, dalam pentas seni ini juga diisi dengan kegiatan sosial santunan kepada janda di wilayahnya.

 BACA JUGA:

"Tadi ada santunan untuk janda, dan mungkin KTA (berasuransi)," kata Nur kepada MNC Portal, di lokasi.

Sebagai wilayah yang berseberangan langsung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, para pemuda di wilayahnya menaruh harapan besar. Salah satunya berharap agar kawasan tersebut menyerap banyak tenaga kerja warga sekitar terutama pemuda.

BACA JUGA:

Pimpin Rapat Konsolidasi Partai Perindo di Kalbar, Hary Tanoe Panaskan Mesin Kader 

"Saya pikirkan karena kawasan MNC berada di wilayah kita, jadi peluang kerja pemuda di sini tuh banyak. Jadi saya mengerahkan para pemuda yang istilahnya baru sekolah dan tidak meneruskan ke jenjang yang tinggi mungkin bisa dari Perindo kesempatan kerjanya ada," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement