Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Berhasil Klaim KTA Berasuransi Perindo, Pasutri di Cianjur Korban Kecelakaan Terharu

Ricky Susan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |04:26 WIB
Berhasil Klaim KTA Berasuransi Perindo, Pasutri di Cianjur Korban Kecelakaan Terharu
Pasutri penerima klaim kecelakaan KTA Berasuransi Partai Perindo. (Foto: Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - Pasangan Suami Istri (Pasutri) Ahmad Munajat dan Murni Lestari warga Kampung Cikukulu, RT 02/06, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur penerima klaim asuransi kecelakaan merasa bersyukur memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo.

Kenapa tidak, sejak memiliki KTA dan mengalami kecelakaan, dirinya langsung mengklaim dan mendapatkan uang Rp300.000.

Ahmad Munajat mengatakan, merasa terbantu dengan memiliki KTA Partai Perindo. Selain itu juga dirinya dan keluarga merasa terlindungi. "Alhamdulillah sangat terbantu dan sangat terlindungi," ujar Ahmad usai menerima klaim asuransi, Sabtu (26/8/2023).

 BACA JUGA:

Dirinya mengaku tidak menyangka Partai Perindo yang bernomor 16 di kertas suara yang ditetapkan KPU pada Pemilu 2024 tersebut benar-benar membantu rakyat kecil seperti dirinya.

"Alhamdulillah, usai kecelakaan saya langsung mengajukan pengklaimanan kecelakaan saya, dan alhamdulillah sangat mudah. Teebukti sekarang saya menerima hasilnya," ujarnya.

Ahmad menceritakan, dirinya pemegang KTA berasuransi Partai Perindo sejak satu bulan lalu setelah tetangganya menawarkan pembuatan KTA. Karena penasaran, dirinya bersama istri mendaftar melalui online.

BACA JUGA:

Bacaleg Perindo Bagikan KTA Berasuransi ke Warga Desa Terpencil di Kabupaten Dairi 

"Alhamdulillah mudah, dan tidak lama datang kartu asuransi Partai Perindo," terangnya.

Usai memegang KTA, dirinya bersama istri mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor. "Karena saya punya KTA, saya langsung klaim, dan tidak lama turun juga dana nya," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement