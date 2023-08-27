Berhasil Klaim KTA Berasuransi Perindo, Pasutri di Cianjur Korban Kecelakaan Terharu

CIANJUR - Pasangan Suami Istri (Pasutri) Ahmad Munajat dan Murni Lestari warga Kampung Cikukulu, RT 02/06, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur penerima klaim asuransi kecelakaan merasa bersyukur memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo.

Kenapa tidak, sejak memiliki KTA dan mengalami kecelakaan, dirinya langsung mengklaim dan mendapatkan uang Rp300.000.

Ahmad Munajat mengatakan, merasa terbantu dengan memiliki KTA Partai Perindo. Selain itu juga dirinya dan keluarga merasa terlindungi. "Alhamdulillah sangat terbantu dan sangat terlindungi," ujar Ahmad usai menerima klaim asuransi, Sabtu (26/8/2023).

BACA JUGA:

Dirinya mengaku tidak menyangka Partai Perindo yang bernomor 16 di kertas suara yang ditetapkan KPU pada Pemilu 2024 tersebut benar-benar membantu rakyat kecil seperti dirinya.

"Alhamdulillah, usai kecelakaan saya langsung mengajukan pengklaimanan kecelakaan saya, dan alhamdulillah sangat mudah. Teebukti sekarang saya menerima hasilnya," ujarnya.

Ahmad menceritakan, dirinya pemegang KTA berasuransi Partai Perindo sejak satu bulan lalu setelah tetangganya menawarkan pembuatan KTA. Karena penasaran, dirinya bersama istri mendaftar melalui online.

BACA JUGA:

Bacaleg Perindo Bagikan KTA Berasuransi ke Warga Desa Terpencil di Kabupaten Dairi

"Alhamdulillah mudah, dan tidak lama datang kartu asuransi Partai Perindo," terangnya.

Usai memegang KTA, dirinya bersama istri mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor. "Karena saya punya KTA, saya langsung klaim, dan tidak lama turun juga dana nya," terangnya.