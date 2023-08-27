Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bakar Semangat Kader Perindo Kalbar, HT: Strategi Pemenangan Harus Tepat Sasaran

Uun Yuniar , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |04:41 WIB
Hary Tanoesoedibjo saat memimpin rapat konsolidasi di Kalbar. (Foto: Uun Yuniar)
PONTIANAK – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menekankan empat hal yang ditekankan kepada pengurus daerah, yakni berkerja terukur mengacu pada data observasi, kemudian bergerak cepat karena pemilu kurang dari enam bulan lagi. Selanjutnya kerja keras dan militan.

HT menekankan, sebelum kerja keras dan kerja cepat dilakukan, strategi yang dibuat harus tepat sasaran. Dengan begitu, semua kerja berujung hasil maksimal untuk diraih.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat ini berlangsung di Kota Pontianak, pada Sabtu (26/8/2023) sore.

“Harus ada strategi tepat sasaran, baru kerja keras, kerja cepat lebih hebat lagi. strategi tepat, kerja cepat dan kerja keras, maka kita bisa unggul. Kita bisa harus kerja tepat sasaran, tentunya dengan kerja cepat karena waktunya pendek, kerja keras jumlah jamnya lebih banyak dan militan, itu sangat mempengaruhi kinerja kita, keyakinan kita dapat kursi banyak,” pesan HT.

HT juga mengimbau kepada kader agar aktif menggerakkan pemilih dengan terjun langsung ke lapangan, memetakan aspirasi masyarakat dan membentuk program yang strategis.

