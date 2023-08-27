Hary Tanoe Serahkan Bantuan Gerobak Perindo untuk Pedagang di Pontianak

PONTIANAK - Partai Perindo terus konsisten membagikan gerobak kepada pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebagai langkah konkret meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dua pedagang yang menerima bantuan gerobak dari Partai Perindo adalah Jono, pedagang bakso malang dan Warjoni pedagang empek-empek Palembang.

Kedua pedagang ini mendapatkan bantuan gerobak yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (26/8/2023) sore.

Saat penyerahan gerobak, Hary Tanoe didampingi Ketua DPW Partai Perindo Kalimantan Barat, Yovid Halim. Hary tanoe berharap dengan bantuan gerobak, penjualan para pedagang semakin meningkat.

“Mudah-mudahan makin laris dan omzetnya dua kali lipat,” ucap Hary Tanoe saat menyerahkan bantuan gerobak gratis.

Para pedagang UMKM di Pontianak merasa terbantu dengan adanya bantuan gerobak dari Partai Perindo. Bantuan ini tentunya sangat berguna pagi kedua pedagang kecil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para pedagang

Program gerobak perindo ini menjadi bukti kepedulian Partai Perindo bagi ekonomi rakyat. Para pedagang mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bantuan gerobak dan mendoakan Perindo makin maju dan sukses.

(Qur'anul Hidayat)