Serahkan Bantuan Gerobak Perindo, Hary Tanoe: Semoga Omzetnya Dua Kali Lipat

PONTIANAK - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berharap dengan bantuan gerobak, penjualan para pedagang semakin meningkat. Hal itu disampaikannya saat penyerahan gerobak ke pedagang UMKM di Pontianak, Kalbar, Sabtu (26/8/2023) sore.

“Mudah-mudahan makin laris dan omzetnya dua kali lipat,” ucap Hary Tanoe saat menyerahkan bantuan gerobak gratis. Hary Tanoe didampingi Ketua DPW Partai Perindo Kalimantan Barat, Yovid Halim.

Partai Perindo terus konsisten membagikan gerobak kepada pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebagai langkah konkret meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dua pedagang yang menerima bantuan gerobak dari Partai Perindo adalah Jono, pedagang bakso malang dan Warjoni pedagang empek-empek Palembang.

Para pedagang UMKM di Pontianak merasa terbantu dengan adanya bantuan gerobak dari Partai Perindo. Bantuan ini tentunya sangat berguna pagi kedua pedagang kecil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para pedagang.

Program gerobak perindo ini menjadi bukti kepedulian Partai Perindo bagi ekonomi rakyat. Para pedagang mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bantuan gerobak dan mendoakan Perindo makin maju dan sukses.

Warjoni, pedagang empek-empek Palembang mengaku senang dengan bantuan gerobak UMKM yang diberikan oleh Partai Perindo. Warjoni mengucapkan terima kasih kepada Perindo atas bantuan gerobak. Dia mengaku selama ini belum memiliki gerobak untuk berdagang. Dia pun berharap Perindo terus berjuang untuk mensejahterakan masyarakat.