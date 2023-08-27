HT Pimpin Rapat Konsolidasi Kader dan Bacaleg Perindo Se-Kalsel

BANJARMASIN - Menghadapi Pemilu 2024, Partai Perindo semakin memanaskan mesin politik dengan melakukan rapat konsolidasi bersama pengurus DPW, DPD Kabupaten Kota serta Bacaleg dari Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Hal itu untuk merealisasikan target suara dua digit.

Rapat Konsolidasi dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. HT hadir langsung membakar semangat para caleg agar dapat meraih kemenangan.

HT menekankan para caleg aktif menjalankan program yang sudah diarahkan untuk meraih suara terbanyak, khususnya di Kalimantan Selatan. Apalagi target yang dipasang Perindo yakni dua digit kursi di seluruh tingkatan, baik kabupaten, kota, provinsi dan DPR RI.

Sejumlah strategi juga disampaikan HT untuk meraup suara terbanyak untuk partai modern yang peduli dengan rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera tersebut.

“Mudah-mudahan kita dapat suara banyak, mulai tingkat satu maupun tingkat dua, karena ada beberapa strategi yang cukup kreatif kami terapkan, baik untuk memperoleh suara partai maupun caleg, jadi kita berharap memperoleh dua digit kursi di semua tingkatan,”ucap HT, Sabtu (26/8/2023).