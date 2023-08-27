HT Minta Kader Perindo Kalsel Disiplin Jalankan Strategi Pemenangan Pemilu 2024

BANJARMASIN – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mempimpin rapat konsolidasi bersama pengurus DPW, DPD Kabupaten Kota serta Bacaleg dari Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kegiatan itu guna memanaskan mesin politik jelang Pemilu 2024.

HT menekankan para kader dan caleg aktif menjalankan program yang sudah diarahkan untuk meraih suara terbanyak, khususnya di Kalimantan Selatan. Apalagi target yang dipasang Perindo yakni dua digit kursi di seluruh tingkatan, baik kabupaten, kota, provinsi dan DPR RI.

Selanjutnya, HT meminta seluruh kader menjalankan sejumlah strategi dengan disiplin demi meraup suara terbanyak. HT mengatakan, ada empat hal yang ditekankan kepada pengurus daerah yakni bekerja terukur, mengacu pada data observasi, bergerak cepat serta berjiwa petarung.