Panaskan Mesin Partai, Hary Tanoe Tekankan 4 Hal Ini pada Kader Perindo

BANJARMASIN – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta seluruh kader menjalankan sejumlah strategi dengan disiplin demi meraup suara terbanyak.

Hary Tanoe mengatakan, ada empat hal yang ditekankan kepada pengurus daerah yakni bekerja terukur, mengacu pada data observasi, bergerak cepat serta berjiwa petarung.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe saat mempimpin rapat konsolidasi bersama pengurus DPW, DPD Kabupaten Kota serta Bacaleg dari Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kegiatan itu guna memanaskan mesin politik jelang Pemilu 2024.

“Saya minta untuk sampaikan tadi, keberhasilan tergantung dari Maha Kuasa, tapi ada bagian strategi penting yang kita kerjakan, jalankan dengan disiplin, jalankan dengan cepat, kerja keras dan militansi yang tinggi,” kata HT, Sabtu (26/8/2023).

HT menekankan para kader dan caleg aktif menjalankan program yang sudah diarahkan untuk meraih suara terbanyak, khususnya di Kalimantan Selatan. Apalagi target yang dipasang Perindo yakni dua digit kursi di seluruh tingkatan, baik kabupaten, kota, provinsi dan DPR RI.