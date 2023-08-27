Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didukung Perindo, Begini Keseruan Lomba Dayung Nelayan Kendal di Bodri Culture Festival

Eddie Prayitno , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |06:18 WIB
Didukung Perindo, Begini Keseruan Lomba Dayung Nelayan Kendal di Bodri Culture Festival
Lomba Dayung nelayan Kendal. (Foto: Eddie Prayitno)
A
A
A

KENDAL - Kearifan lokal warga nelayan di Kendal, Jawa Tengah terus dikembangkan dan dilestarikan Partai Perindo. Perindo mendukung penuh lomba dayung nelayan Kendal serta pertunjukan Singo Barong warga Desa Magersari Patebon. Lmba dayung dan pentas Singo Barong dalam rangka Bodri Culture Festival sebagai bentuk pelestarian budaya dan tradisi masyarakat pesisir Kendal.

Lomba dayung yang diikuti nelayan Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah yang sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Selain untuk menjalin kerukunan antar warga, lomba ini juga untuk melestarikan kearifan lokal masyarakat pesisir.

 BACA JUGA:

Partai perindo yang peduli dengan masyarakat ini memberikan dukungan penuh lomba dayung dan pentas Singo Barong yang merupakan bagian dari rangkaian Bodri Culture Festival ketiga. Kegiatan sendiri sebagai ajang pelestarian budaya lokal sekaligus promosi wisata yang mengedepankan kearifan local.

Ketua Cah Karang Taruna Magersari atau Cakram, Irfan Rochmat Zakaria berterima kasih atas dukungan dari Partai Perindo yang peduli dengan kebudayaan dan kesenian lokal.

 BACA JUGA:

“Dengan dukungan ini, kesenian dan kebudayaan lokal Desa Magersari tetap dijaga dan dilestarikan,” ucap Irfan

Halaman:
1 2
      
