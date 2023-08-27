Rapat Konsolidasi Perindo Kalsel, Hary Tanoe Serahkan Gerobak Perindo ke Pedagang

BANJARMASIN – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan gerobak untuk pedagang UMKM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (26/8/2023).

Bantuan diberikan Hary Tanoe di sela-sela mempimpin rapat konsolidasi bersama pengurus DPW, DPD Kabupaten Kota serta Bacaleg dari Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kegiatan itu guna memanaskan mesin politik jelang Pemilu 2024.

Hary Tanoe berharap dengan bantuan tersebut para pedagang bisa meningkatkan omzetnya. Dia pun menceritakan sejumlah pedagang yang sukses meningkatkan kesejahteraan setelah mendapatkan bantuan gerobak gratis dari Perindo.

Mahdi, seorang pedagang yang menerima gerobak gratis mengaku senang. Dia mengatakan bahwa hal itu adalah bukti nyata kepedulian Partai Perindo pada masyarakat kecil.