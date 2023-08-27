Dapat Bantuan Gerobak, Pedagang di Kalsel: Ini Bukti Nyata Kepedulian Perindo

BANJARMASIN – Seorang pedagang, Mahdi yang menerima gerobak gratis dari Partai Perindo mengaku senang. Dia mengatakan bahwa hal itu adalah bukti nyata kepedulian Partai Perindo pada masyarakat kecil.

“Senang, terbantu, ini bukti nyata, mudah-mudahan Partai Perindo ke depannya lebih maju lagi. Saya sebagai masyarakat kecil sangat terbantu, baik masalah pendanaan ataupun tempat,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Agus. “Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Mudah-mudahan ke depan Perindo lebih peduli membantu pedagang UMKM,” kata dia.