HOME NEWS NEWS

Bakar Semangat Caleg Partai Perindo Sulsel, HT: Bangun Kepercayaan Warga

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |09:26 WIB
Bakar Semangat Caleg Partai Perindo Sulsel, HT: Bangun Kepercayaan Warga
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Bakar Semangat Kader/MNC Media
A
A
A

MAKASSAR - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) membakar semangat kader dan seluruh caleg Partai Perindo se-Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar jelang Pemilu 2024.

HT hadir langsung di Makassar saat memimpin rapat konsolidasi yang dihadiri pengurus DPW, DPD, bacaleg DPR RI beserta tandem DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Sulsel.

Dalam kesempatan itu, HT meminta agar semua kader dan caleg Partai Perindo bekerja cepat dan keras demi meraih target di Pemilu 2024.

Mental kita harus betul-betul kita siapkan untuk bertarung. Jadi saatnya kerja cepat dan kerja keras untuk meraih hasil maksimal,” ujar HT, Jumat (25/8/2024).

HT juga memaparkan sejumlah strategi memenangkan hati rakyat untuk meraih kemenangan pemilu. Salah satu cara memaksimalkan suara di Sulsel yakni melalui suara partai dan suara caleg.

“Suara partai dapat diperoleh dari 2 cara, suara alami Partai Perindo di Sulsel, pasti ada konstituen. Tidak ada cara lain selain membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

Halaman:
1 2
      
