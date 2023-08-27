Warga Kemayoran Antusias Ikuti Jalan Santai Bersama Baja Perindo

JAKARTA - DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo menggelar jalan sehat dalam memeriahkan HUT ke-78 RI di RW 02 Kebon Kosong dan RW 08 Kelurahan Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ketua RW 02 Kebon Kosong, Fauzi Anwar mengucapkan terima kasih kepada Baja Perindo yang telah mengadakan jalan santai ini sehingga acara tersebut bisa diselenggarakan dengan sukses.

“Terima kasih kepada Baja Perindo yang telah support acara jalan santai pagi ini di lingkungan RW 02 kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat sehingga terlaksana dengan baik, lancar,” kata Fauzi saat ditemui di lokasi, Minggu (27/8/2023).

Menurutnya, acara yang digelar Partai Perindo, Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera membuat warga bersuka ria.

“Warga pada suka ria dari pagi hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini terus dapat berlangsung di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.