HT Optimis Raih Dua Digit Kursi di Semua Tingkatan pada Pemilu 2024

BANJARMASIN - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT), optimis dapat mencapai target dua digit kursi di semua tingkatan pada Pemilu 2024.

Dia pun telah menginstruksikan kepada seluruh kader Perindo agar aktif menjalankan program yang sudah diarahkan untuk meraih suara terbanyak, khususnya di Kalimantan Selatan.

Apalagi target yang dipasang Perindo yakni dua digit kursi di seluruh tingkatan, baik kabupaten, kota, provinsi dan DPR RI.

“Mudah-mudahan kita dapat suara banyak, mulai tingkat satu maupun tingkat dua, karena ada beberapa strategi yang cukup kreatif kami terapkan, baik untuk memperoleh suara partai maupun caleg, jadi kita berharap memperoleh dua digit kursi di semua tingkatan,” katanya, Sabtu (26/8/2023).

Hal itu disampaikan Hary Tanoe saat mempimpin rapat konsolidasi bersama pengurus DPW, DPD Kabupaten Kota serta Bacaleg dari Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kegiatan itu guna memanaskan mesin politik jelang Pemilu 2024.