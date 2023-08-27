Instruksi HT kepada Kader Perindo untuk Menangkan Pemilu 2024, Disiplin hingga Militansi Tinggi

BANJARMASIN - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mempimpin rapat konsolidasi bersama pengurus DPW, DPD Kabupaten Kota serta Bacaleg dari Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Dalam rapat konsolidasi tersebut, HT mengamanatkan kepada pengurus Partai Perindo daerah untuk menjalankan empat instruksi, yakni bekerja terukur, mengacu pada data observasi, bergerak cepat serta berjiwa petarung.

“Saya minta untuk sampaikan tadi, keberhasilan tergantung dari Maha Kuasa, tapi ada bagian strategi penting yang kita kerjakan, jalankan dengan disiplin, jalankan dengan cepat, kerja keras dan militansi yang tinggi,” ujarnya, Sabtu (26/8/2023).

HT pun menginstruksikan kepada seluruh kader Perindo agar aktif menjalankan program yang sudah diarahkan untuk meraih suara terbanyak, khususnya di Kalimantan Selatan.

Apalagi target yang dipasang Perindo yakni dua digit kursi di seluruh tingkatan, baik kabupaten, kota, provinsi dan DPR RI.