Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung Bodri Culture Festival, Partai Perindo: Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

Eddie Prayitno , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |11:27 WIB
Dukung Bodri Culture Festival, Partai Perindo: Bangkitkan Ekonomi Masyarakat
Partai Perindo Dukung Bodri Culture Festival/Foto: MNC Media
A
A
A

KENDAL - Lomba dayung dan pentas Singo Barong dalam rangka Bodri Culture Festival merupakan bentuk pelestarian budaya dan tradisi masyarakat pesisir Kendal.

Lomba dayung yang diikuti nelayan Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah yang sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Selain untuk menjalin kerukunan antar warga, lomba ini juga untuk melestarikan kearifan lokal masyarakat pesisir.

Partai perindo yang peduli dengan masyarakat ini memberikan dukungan penuh lomba dayung dan pentas Singo Barong yang merupakan bagian dari rangkaian Bodri Culture Festival ketiga.

Kegiatan sendiri sebagai ajang pelestarian budaya lokal sekaligus promosi wisata yang mengedepankan kearifan lokal.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Beny Setiyono mengatakan partai yang peduli dengan rakyat kecil ini konsen dan mendukung kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat.

“Dengan dukungan ini, kebudayaan dan kesenian lokal bisa diangkat dan juga bisa membangkitkan ekonomi Masyarakat,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement