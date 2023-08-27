Dukung Bodri Culture Festival, Partai Perindo: Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

KENDAL - Lomba dayung dan pentas Singo Barong dalam rangka Bodri Culture Festival merupakan bentuk pelestarian budaya dan tradisi masyarakat pesisir Kendal.

Lomba dayung yang diikuti nelayan Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah yang sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Selain untuk menjalin kerukunan antar warga, lomba ini juga untuk melestarikan kearifan lokal masyarakat pesisir.

Partai perindo yang peduli dengan masyarakat ini memberikan dukungan penuh lomba dayung dan pentas Singo Barong yang merupakan bagian dari rangkaian Bodri Culture Festival ketiga.

Kegiatan sendiri sebagai ajang pelestarian budaya lokal sekaligus promosi wisata yang mengedepankan kearifan lokal.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Beny Setiyono mengatakan partai yang peduli dengan rakyat kecil ini konsen dan mendukung kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat.

“Dengan dukungan ini, kebudayaan dan kesenian lokal bisa diangkat dan juga bisa membangkitkan ekonomi Masyarakat,” ujarnya.