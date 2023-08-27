Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPD Perindo Kabupaten Bandung Dekatkan Diri ke Masyarakat Lewat Senam Sehat

Omar Azwar , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |11:44 WIB
DPD Perindo Kabupaten Bandung Dekatkan Diri ke Masyarakat Lewat Senam Sehat
DPD Perindo Kabupaten Bandung gelar senam sehat/Foto: Omar Azwar
A
A
A

 

BANDUNG - DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung menggelar Pangalengan Fun Aerobics Gebyar Senam Sehat di Terminal Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/8/2023).

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung, Imas Rostiana mengatakan, berbagai kegiatan dan program terus dilakukan untuk masyarakat. Menurut Imas, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu cara agar partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo Dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu lebih dekat dengan masyarakat.

 BACA JUGA:

"Ini juga untuk membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Bandung khususnya di dapil 7 Kecamatan Pangalengan. Juga untuk mendukung dan mensupport bacaleg dapil 7 DPRD Kabupaten Bandung, Toto Sutarno, dan DPRD Provinsi Dapil 2, Linda Sukmawati," ucap Imas.

Imas mengatakan, pihaknya terus berupaya agar respons masyarakat kepada Partai Perindo tetap baik. Bahkan dia pun menargetkan agar Partai Perindo meraih kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

 BACA JUGA:

Upaya meraih kemenangan itu dilakukan, dengan tetap menjalankan program-program yang sudah ada di Partai Perindo. Terlebih program tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement