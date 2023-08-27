DPD Perindo Kabupaten Bandung Dekatkan Diri ke Masyarakat Lewat Senam Sehat

BANDUNG - DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung menggelar Pangalengan Fun Aerobics Gebyar Senam Sehat di Terminal Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/8/2023).

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung, Imas Rostiana mengatakan, berbagai kegiatan dan program terus dilakukan untuk masyarakat. Menurut Imas, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu cara agar partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo Dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu lebih dekat dengan masyarakat.

"Ini juga untuk membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Bandung khususnya di dapil 7 Kecamatan Pangalengan. Juga untuk mendukung dan mensupport bacaleg dapil 7 DPRD Kabupaten Bandung, Toto Sutarno, dan DPRD Provinsi Dapil 2, Linda Sukmawati," ucap Imas.

Imas mengatakan, pihaknya terus berupaya agar respons masyarakat kepada Partai Perindo tetap baik. Bahkan dia pun menargetkan agar Partai Perindo meraih kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

Upaya meraih kemenangan itu dilakukan, dengan tetap menjalankan program-program yang sudah ada di Partai Perindo. Terlebih program tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat.