Bacaleg Partai Perindo Galakan Program Kepemudaan, Tangkal Kegiatan Negatif

JAKARTA - Wakil Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, yang juga Bacaleg Perindo, M Bayu Radityo menggalakan berbagai program kepemudaan untuk mendekati generasi milenial dan generasi Z dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Program kepemudaan itu adalah dengan menggelar turnamen e-sport dan futsal. Kegiatan kompetisi e-sport dan futsal tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan anak muda di wilayahnya agar tidak terpengaruh dampak buruk pergaulan seperti narkotika ataupun tawuran.

"Yang akan berjalan September ini ada e-sport kemudian futsal, serta basket. Bagi para pemuda yang ingin bergabung bisa datang langsung ke Kebon Bawang 5 Nomor 46 atau informasi ada melalui akun Instagram," kata dia, Sabtu (26/8/2023).