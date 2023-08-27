Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Acara Berbagi Sehat, Partai Perindo Tampung Aspirasi Masyarakat Tulang Bawang

Ahmad Luthfi Rosyadi , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |12:47 WIB
Gelar Acara Berbagi Sehat, Partai Perindo Tampung Aspirasi Masyarakat Tulang Bawang
Partai Perindo Gelar Berbagi Sehat di Tulang Bawang/Foto: MNC Media
A
A
A

 

TULANG BAWANG - Partai Perindo Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menggelar berbagi sehat dengan membagikan susu kepada masyarakat serta menggelar kesenian kuda lumping, di Desa Tri Dharma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Diketahui, Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Antusias ratusan warga terlihat memadati area untuk menyambut kedatangan DPD Partai Perindo Tulang Bawang, DPC Partai Perindo Banjar Agung, serta bacaleg DPRD Partai Perindo dapil 2 Tulang Bawang Rinanda Al Amin Putra beserta rombongan.

“Selain menggalakan program berbagi sehat kepada masyarakat, kegiatan ini juga di isi dengan kegiatan menyatuni puluhan anak yatim yang membutuhkan,” ujar bacaleg DPRD Partai Perindo dapil 2 Tulang Bawang Rinanda Al Amin Putra.

Dalam kegiatan ini, pihaknya juga merangkul masyarakat serta menyerap aspirasi warga Tulang Bawang.

“Kita juga menampung aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya terkait masalah pertanian di Tulang Bawang,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement