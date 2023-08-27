Gelar Acara Berbagi Sehat, Partai Perindo Tampung Aspirasi Masyarakat Tulang Bawang

Partai Perindo Gelar Berbagi Sehat di Tulang Bawang/Foto: MNC Media

TULANG BAWANG - Partai Perindo Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menggelar berbagi sehat dengan membagikan susu kepada masyarakat serta menggelar kesenian kuda lumping, di Desa Tri Dharma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Diketahui, Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Antusias ratusan warga terlihat memadati area untuk menyambut kedatangan DPD Partai Perindo Tulang Bawang, DPC Partai Perindo Banjar Agung, serta bacaleg DPRD Partai Perindo dapil 2 Tulang Bawang Rinanda Al Amin Putra beserta rombongan.

“Selain menggalakan program berbagi sehat kepada masyarakat, kegiatan ini juga di isi dengan kegiatan menyatuni puluhan anak yatim yang membutuhkan,” ujar bacaleg DPRD Partai Perindo dapil 2 Tulang Bawang Rinanda Al Amin Putra.

Dalam kegiatan ini, pihaknya juga merangkul masyarakat serta menyerap aspirasi warga Tulang Bawang.

“Kita juga menampung aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya terkait masalah pertanian di Tulang Bawang,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )