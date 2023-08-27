Pimpin Konsolidasi Perindo di Kaltim, Hary Tanoe Ingin Bangun Indonesia Lebih Bagus

BALIKPAPAN - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memimpin langsung rapat konsolidasi Partai Perindo se-Kalimantan Timur (Kaltim) di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Minggu (27/8/2023). Bersama ribuan kader Perindo, Hary optimis membangun partai yang besar di Kaltim.

“Dengan semangat membangun Indonesia, Perindo akan menjadi partai yang besar. Kita akan membangun banyak legislatif di tingkat nasional hingga ke daerah,” katanya.

Terutama di Kaltim, Hary menjelaskan Partai Perindo adalah partai yang mendidik dengan bijak dan kejujuran. Semua kader Partai Perindo yang ada di Kaltim paham bagaimana menjadi kader yang amanah dan bertanggung jawab. Alasan itu yang menjadikan Partai Perindo menjadi partai yang banyak diminati di masyarakat.

“Kita semua sama, tidak membeda-bedakan siapa pun. Kita ada untuk Perindo dan kita membesarkan partai ini untuk masyarakat. Potensi Partai Perindo di Kaltim ini cukup bagus,” sebutnya.

Dijelaskan dia, Partai Perindo telah mendapat nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Angka tersebut merupakan angka semangat kemenangan. Perindo tegas menyatakan akan membangun Indonesia menjadi lebih bagus.

“Kenapa demikian, karena kita adalah partai yang benar-benar membawa warna membangun dan membuat Indonesia lebih bagus. Kader-kader Partai perindo harus punya komitmen,” imbuhnya.