Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pimpin Konsolidasi Perindo di Kaltim, Hary Tanoe Ingin Bangun Indonesia Lebih Bagus

Yovanda Noni , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |12:49 WIB
Pimpin Konsolidasi Perindo di Kaltim, Hary Tanoe Ingin Bangun Indonesia Lebih Bagus
HT ingin bangun Indonesia lebih maju/Foto: Yovanda Noni
A
A
A

 

BALIKPAPAN - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memimpin langsung rapat konsolidasi Partai Perindo se-Kalimantan Timur (Kaltim) di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Minggu (27/8/2023). Bersama ribuan kader Perindo, Hary optimis membangun partai yang besar di Kaltim.

“Dengan semangat membangun Indonesia, Perindo akan menjadi partai yang besar. Kita akan membangun banyak legislatif di tingkat nasional hingga ke daerah,” katanya.

 BACA JUGA:

Terutama di Kaltim, Hary menjelaskan Partai Perindo adalah partai yang mendidik dengan bijak dan kejujuran. Semua kader Partai Perindo yang ada di Kaltim paham bagaimana menjadi kader yang amanah dan bertanggung jawab. Alasan itu yang menjadikan Partai Perindo menjadi partai yang banyak diminati di masyarakat.

“Kita semua sama, tidak membeda-bedakan siapa pun. Kita ada untuk Perindo dan kita membesarkan partai ini untuk masyarakat. Potensi Partai Perindo di Kaltim ini cukup bagus,” sebutnya.

 BACA JUGA:

Dijelaskan dia, Partai Perindo telah mendapat nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Angka tersebut merupakan angka semangat kemenangan. Perindo tegas menyatakan akan membangun Indonesia menjadi lebih bagus.

“Kenapa demikian, karena kita adalah partai yang benar-benar membawa warna membangun dan membuat Indonesia lebih bagus. Kader-kader Partai perindo harus punya komitmen,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement