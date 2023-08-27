Gelar Acara Berbagi Sehat, Partai Perindo Optimis Miliki Fraksi di DPRD Tulang Bawang

Partai Perindo Gelar Berbagi Sehat di Tulang Bawang/Foto: MNC Media

TULANG BAWANG - Partai Perindo Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menggelar berbagi sehat dengan membagikan susu kepada masyarakat serta menggelar kesenian kuda lumping, di Desa Tri Dharma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

“Kegiatan ini bertujuan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dan membuat Indonesia Sejahtera,” ujar Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Tulang Bawang, Edy Maulidi di lokasi

Edy optimis Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera ini dapat memiliki kursi di DPRD Tulang Bawang.

“Kita perkirakan setiap dapil harus duduk di DPRD, minimal satu fraksi ada di DPRD Tulang Bawang, oleh karena itu mesin partai kita sudah bergerak saat ini,”pungkasnya.

Selain menggalakan program berbagi sehat kepada masyarakat, kegiatan ini juga di isi dengan kegiatan menyatuni puluhan anak yatim yang membutuhkan.