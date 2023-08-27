Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPW Baja Perindo Gelar Jalan Sehat Bersama Warga Kemayoran Jakarta Pusat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |15:01 WIB
DPW Baja Perindo Gelar Jalan Sehat Bersama Warga Kemayoran Jakarta Pusat
A
A
A

JAKARTA - DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo menggelar jalan sehat dalam memeriahkan HUT ke-78 RI di RW 02 Kebon Kosong dan RW 08 Kelurahan Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Saya selaku Ketua DPW Baja Perindo DKI mengadakan jalan santai bersama warga terutama warga RW 02 kelurahan Kebon Kosong dan RW 08 kelurahan Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat,” kata Ketua DPW Baja Perindo Raden Novriandi di lokasi, Minggu (27/8/2023).

Raden yang juga menjadi Bacaleg DPRD DKI Dapil Jakarta 1 dari Partai Perindo merupakan yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 1.800 warga.

Dalam kegiatan ini, Raden mengatakan ia juga menyerap aspirasi dari warga yang ingin usaha mikro kecil menengah (UMKM) turut diperhatikan oleh Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Kalau di RW 02 ada 500 orang dan di RW 08 ada 1.300. Ya kebetulan kan kita dianggap sama mereka kan orang usaha, jadi mereka berharap UMKM warga disini bisa diangkat Partai Perindo,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
