Terima Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang Kecil di Balikpapan Bersyukur

BALIKPAPAN - Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengenal Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibyo sebagai bapak gerobak se-Indonesia. Sebutan itu dimulai Ketika Hary Tanoe menyerahkan bantuan Gerobak Perindo pada pedagang kecil di Balikpapan, Minggu (27/8/2023).

“Alhamdulillah dapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Mudah-mudahan gerobak ini akan meningkatkan omzet penjualan. Sebagai pedagang keliling, gerobak ini sangat membantu usaha kami,” kata Ipan (48), warga Teritib, Balikpapan.

Dijelaskan dia, bantuan gerobak itu diserahkan langsung oleh Hary Tanoe. Ipan sempat merasa minder saat Hary Tanoe menjabat tangannya. “Tadi disalamin Ketua Perindo, agak deg-degan. Tidak menyangka, Ketua Perindo mau menjabat pedagang kecil seperti kami,” ujarnya berkaca-kaca.

BACA JUGA: DPW Baja Perindo Gelar Jalan Sehat Bersama Warga Kemayoran Jakarta Pusat

Sebagai pedagang soto keliling, Ipan kerap memasarkan dagangannya di wilayah Batakan – Manggar, Balikpapan. Pendapatan bersih sebulan hanya berkisar Rp 800 – 1 juta rupiah. Dia tidak memiliki gerobak yang layak, sehingga tidak bisa berkeliling setiap hari.

“Kan biasa mangkal saja di depan asrama haji di Batakan Manggar. Gerobak yang saya punya sebelumnya tidak bisa terlalu sering dibawa keliling, soalnya tidak kuat. Dimaksimalkan saja pendapatan yang ada,” paparnya.