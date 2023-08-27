Gelar Lomba Senam Jantung Sehat, Bacaleg Perindo: Tingkatkan Kesehatan dan Kreativitas

DEPOK - DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Depok bersama Baja Partai Perindo Jawa Barat menggelar kegiatan sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo dan perlombaan senam jantung sehat pada masyarakat di Setu Rawa Lio Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Minggu (27/8/2023).

Kegiatan digagas oleh Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Dapil 1, Rere Tati Sri Hardina. Kegiatan sehat dengan konsep perlombaan tersebut meriah oleh masyarakat khususnya kaum hawa.

Sekitar 70 masyarakat mengikuti perlombaan dengan berbagai kostum yang berkaitan dengan budaya dan hari Kemerdekaan 17 Agustus. Selain perlombaan berbagai doorprice dibagikan kepada peserta yang mengikuti perlombaan dengan total hadiah mencapai Rp10 juta.

Rere, politisi Partai Perindo yang berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomornurut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu mengatakan, kegiatan lomba senam jantung sehat ini diselenggarakan dalam memeriahkan kemerdekaan ke-78.

"Kegiatan senam jantung sehat yang dilakukan ibu-ibu nenek-nenek cantik," kata Tati, politisi Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Pendukung Ganjar Bacapres Ganjar Pranowo di lokasi.

Dia berharap lomba senam jantung sehat yang dilakukan kaum perempuan dapat berdampak positif di lingkungan Setu Rawa Lio. Selain itu dia juga mengajak masyarakat untuk mengenang para pejuangan yang telah membuat hidup merdeka.