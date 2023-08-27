Bacaleg Perindo Vani Tambajong: 30 Tahun Berpolitik Baru Kali Ini Saya Merasa Disayang dan Diperhatikan

BALIKPAPAN - Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim), Nataliano Ovani Tambajong merasa bangga berada di antara kader Partai Perindo. 30 tahun menjadi politikus di Kaltim, Vani mengaku baru kali ini disayang sebagai kader sebuah partai.

“Selama 30 tahun berpolitik, baru kali ini saya benar-benar merasa diperhatikan, diarahkan dan diberi pengetahun sebagai modal dasar mengumpulkan suara secara adil dan bijaksana. Saya beruntung bisa bergabung dengan Partai Perindo,” sebutnya.

Pada pencalonannya kali ini, Vani mengatakan pencalonan tahun 2024 adalah pencalonannya yang pertama. Puluhan tahun berganti partai, baru kali ini dia yakin bahwa suaranya adalah suara kejujuran di partai yang dekat dengan rakyat kecil.

“Saya baru kali ini benar-benar nyaleg. Saya merasa partai ini menuntun semua kader, tidak melepas tapi semua dirangkul. Bagi saya, itu adalah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah partai,” ujarnya.

Dijelaskan dia, dalam memulai sebuah langkah politik, yang terpenting adalah membangun kedekatan bersama rakyat kecil. Ketika bergabung dengan Perindo, kedekatan itu otomatis terbangun sendiri, karena Partai Perindo adalah partai paling dekat dengan masyarakat. Vani merasa terbantu, karena suara rakyat kecil adalah suara kejujuran.