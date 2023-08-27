Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pesan Ketua DPP Perindo Pada Pelantikan DPRt se-Kecamatan Donomulyo Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:37 WIB
Pesan Ketua DPP Perindo Pada Pelantikan DPRt se-Kecamatan Donomulyo Malang
A
A
A

MALANG - Partai Perindo Kabupaten Malang kembali melakukan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) se - Kecamatan Donomulyo. Pelantikan kepengurusan DPRt ini juga dihadiri oleh Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hukum Internal Christophorus Taufik.

Pelantikan pengurus dilakukan di rumah Ketua DPC Partai Perindo Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, pada Minggu pagi (27/8/2023). Tercatat ada orang pengurus yang dilantik oleh secara simbolis. Dari jumlah itu masing-masing desa ada tiga orang struktur pengurus DPRt, dengan 10 desa di Kecamatan Donomulyo

Pada arahannya Christophorus Taufik mengatakan pelantikan pengurus DPRt ini diharapkan mampu menggerakkan mesin Partai Perindo menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"DPRt ini merupakan perpanjangan dari DPW dan DPD di tingkat bawah, jadi ini DPRt menjangkau tingkatan di bawah desa atau kelurahan," ucap Christophorus Taufik, kepada para pengurus DPRt yang dilantik.

Menurutnya, peran DPRt ini cukup vital di tingkat bawah, supaya sosialisasi dan tugas perpanjangan dari tingkat atas ke bawah cukup bagus untuk Partai Perindo yang ditetapkan oleh KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini.

Halaman:
1 2
      
