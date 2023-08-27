Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Partai Perindo Tidak Membeda-bedakan Siapapun, Semua Sama

Yovanda Noni , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:47 WIB
Hary Tanoe: Partai Perindo Tidak Membeda-bedakan Siapapun, Semua Sama
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo di Kaltim (Foto: MPI)
A
A
A

BALIKPAPAN - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memimpin langsung rapat konsolidasi Partai Perindo se-Kalimantan Timur (Kaltim) di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Minggu (27/8/2023). Bersama ribuan kader Perindo, Hary optimis membangun partai yang besar di Kaltim.

“Dengan semangat membangun Indonesia, Perindo akan menjadi partai yang besar. Kita akan membangun banyak legislatif di tingkat nasional hingga ke daerah,” katanya.

Terutama di Kaltim, Hary menjelaskan Partai Perindo adalah partai yang mendidik dengan bijak dan kejujuran. Semua kader Partai Perindo yang ada di Kaltim, paham bagaimana menjadi kader yang Amanah dan bertanggung jawab. Alasan itu yang menjadikan Partai Perindo menjadi partai yang banyak diminati di masyarakat.

“Kita semua sama, tidak membeda-bedakan siapapun. Kita ada untuk Perindo dan kita membesarkan partai ini untuk masyarakat. Potensi Partai Perindo di Kaltim ini cukup bagus,” sebutnya.

Dijelaskan dia, Partai Perindo telah mendapat no urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Angka tersebut merupakan angka semangat kemenangan. Perindo tegas menyatakan akan membangun Indonesia menjadi lebih bagus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188425//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-izrA_large.jpg
Bonus Fantastis! Hary Tanoesoedibjo Siap Berikan Rp200 Juta untuk Atlet Biliar yang Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188411//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-kmu2_large.jpg
Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025: Optimistis, Raih 3 Medali Emas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement