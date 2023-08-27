Hary Tanoe: Perindo Selalu Bersama Masyarakat, Terutama Rakyat Kecil

BALIKPAPAN - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memastikan pihaknya akan terus menjadi partai yang dekat dengan rakyat kecil. Hal itu dia ungkapkan saat memimpin konsolidasi DPW, DPD, Aleg dan Caleg Partai Perindo di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Balikpapan (27/8/2023).

“Perindo selalu bersama masyarakat, terutama rakyat kecil. Kita ada untuk mereka, dan kita ingin membangun semua menjadi sama. Tidak ada perbedaan,” katanya.

Dijelaskan dia, salah satu program utama Partai Perindo untuk rakyat kecil adalah program Gerobak Perindo. Gerobak itu dibagi ke sejumlah pedagang kecil, untuk memudahkan mereka dalam berdagang. Bantuan tersebut bertujuan untuk menambah semangat para pedagang kecil dalam berusaha mencari rejeki setiap hari.

“Program Gerobak Perindo ini membantu pedagang kecil agar lebih semangat berusaha. Ada kabar baik, salah satu pedagang kecil di Kalimantan, berhasil menjadi pedagangan menengah setelah mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo,” sebutnya.