HOME NEWS NEWS

DPD Perindo Malang Ungkap Pentingnya Peran DPRt untuk Gerakkan Mesin Partai

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |19:37 WIB
DPD Perindo Malang Ungkap Pentingnya Peran DPRt untuk Gerakkan Mesin Partai
A
A
A

MALANG - DPD Partai Perindo Kabupaten Malang menyebut 35 kecamatan telah siap dengan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt). Masing-masing kecamatan memiliki anggota DPRt berbeda tergantung jumlah desa di kecamatan tersebut.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Malang Bambang Anjar menyatakan, sejauh ini memang baru tiga kecamatan yang dilantik dan surat keputusannya yakni di Kecamatan Lawang, Gedangan, dan Kalipare, tetapi hampir seluruhnya sudah terbentuk tinggal proses pelantikan.

"Hampir seluruhnya sudah terbentuk. Mereka sudah banyak yg siap dan antri, yang sudah siap sudah betul-betul fiks nanti akan memberitahu kita akan dilantik Surat keputusan, sebentar lagi Jabung, Singosari, Pagak, semuanya sudah," ucap Bambang pada Minggu (27/8/2023).

Di Kecamatan Donomulyo sendiri dikatakan Bambang setidaknya ada 30 orang DPRT dari 10 desa yang ada. Di mana dari masing-masing desa ada tiga orang DPRt. "Setiap desa ada tiga DPRt, ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi setiap kecamatan itu beda-beda jumlahnya, kalau di Donomulyo ini 10 desa dikalikan 3 orang," paparnya.

Perekrutan pengurus DPRT sendiri dikatakan Bambang merupakan kewenangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di masing-masing kecamatan. Biasanya pemilihan pengurus itu merupakan orang kepercayaan dari Ketua DPC di masing-masing kecamatan dari Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, bisa terealisasi.

"Yang tahu persis dia (Ketua DPC), dia punya teman di desa-desa itu, ya temen-temennya di desa itu dijadikan ketua, sekretaris, bendahara, biasanya temen-temennya DPC, orang kepercayaan, bawahnya yang tahu persisnya yang tahu persis, dari temen-temennya ketua DPC," ungkapnya.

Perindo Malang Partai Perindo
