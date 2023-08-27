Advertisement
HOME NEWS NEWS

Atasi Bencana Kekeringan, Partai Perindo Usul Kementan Kerja Sama Lintas Lembaga Bantu Warga Terdampak

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:06 WIB
Atasi Bencana Kekeringan, Partai Perindo Usul Kementan Kerja Sama Lintas Lembaga Bantu Warga Terdampak
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra Yerry Tawalujan menilai, langkah yang dilakukan pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menghadapi musim kemarau panjang sudah cukup baik.

Meski begitu upaya Kementan itu, perlu melibatkan sejumlah pihak dan lembaga.

"Langkah Kementan untuk mencari sumber-sumber air di daerah sekitar Kota Batu, Jawa Timur itu cukup baik. Tetapi perlu dicarikan berbagai solusi untuk menolong rakyat. Apalagi mereka yang sedang kesulitan pangan dan air bersih. Jangan menunggu sampai rakyat kelaparan karena kehabisan pangan dan tidak punya pasokan air minum baru pemerintah ramai-ramai turun tangan," ujar Yerry, Sabtu (26/8/2023).

Juru Bicara Nasional Partai Perindo -- yang maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini-- mengatakan pihak Kementan perlu lebih kreatif lagi mencari solusi. Berpikir dan bertindak out of the box untuk menemukan cara tepat menolong masyarakat yang terdampak kekeringan panjang.

Pemerintah, lanjut Yerry, perlu membuat pemetaan nasional daerah terdampak kekeringan dan mendata jumlah keluarga yang perlu ditolong.

Kekeringan Partai Perindo
