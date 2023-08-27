Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jadi Viral, Foto Mugshot Trump Dijadikan Barang Dagangan dari Mug hingga Celana Dalam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |10:52 WIB
Jadi Viral, Foto <i>Mugshot</i> Trump Dijadikan Barang Dagangan dari Mug hingga Celana Dalam
Foto: X/@DonaldJTrumpJr.
FOTO mugshot mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ketika dia ditahan dan ditangkap di Penjara Fulton County di Atlanta, Georgia telah menjadi viral. Hal ini dimanfaatkan putranya, yang menjadikan foto itu sebagai barang dagangan atau merchandise.

Tak lama setelah Kantor Sheriff Fulton County merilis foto tersebut pada Kamis, (24/8/2023) menandai pertama kalinya foto tersebut diambil dari mantan atau presiden AS yang sedang menjabat, Donald Trump Jr. memposting pesan di X (sebelumnya Twitter) mengumumkan kaos baru, mug, dan poster yang menampilkan foto mantan presiden AS tersebut serta teks tebal berwarna merah putih bertuliskan 'Bebaskan Trump'.

Sebuah kaos dihargai USD29,99 (sekira Rp458 ribu), mug dijual seharga USD15,99 (Rp244 ribu), dan poster mugshot dihargai $19,99 (Rp305 ribu). Namun, putra mantan presiden tersebut menyatakan bahwa semua hasil penjualan barang dagangan akan disumbangkan ke Dana Pembelaan Hukum “untuk melawan tirani dan kegilaan yang kita lihat di hadapan kita.”

“Tidak seperti kebanyakan orang, saya tidak akan mengambil keuntungan dari hal ini tetapi akan melakukan apa yang saya bisa untuk membantu,” tulis Trump Jr sebagaimana dilansir RT.

Sementara itu, banyak pendukung Trump di Etsy dan pasar online lainnya juga ikut-ikutan dan mulai menjual segala jenis barang dagangan yang menampilkan foto tersebut – bahkan celana dalam.

Halaman:
1 2
      
