Kremlin Bantah Tudingan Dalangi Pembunuhan Pimpinan Wagner, Prigozhin

MOSKOW - Pemerintah Rusia mengatakan bahwa tudingan Barat bahwa pemimpin tentara bayaran Rusia Yevgeny Prigozhin dibunuh atas perintah Kremlin adalah "benar-benar kebohongan.” Namun, Rusia menolak untuk mengonfirmasi secara pasti penyebab kematiannya, dengan alasan harus menunggu hasil tes.

BACA JUGA:

Otoritas penerbangan Rusia mengatakan bahwa Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, berada di dalam jet pribadi yang jatuh pada Rabu (24/8/2023) malam di barat laut Moskow. Tak ada satu pun penumpang dalam penerbangan tersebut yang selamat.

Presiden Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang tewas dalam kecelakaan itu pada Kamis (25/8). Ia menyampaikan pandangannya tentang Prigozhin, memecah kebungkamannya setelah insiden yang terjadi tepat dua bulan setelah Prigozhin memimpin pemberontakan yang gagal terhadap panglima militer Rusia.

Putin mengutip "informasi awal" yang menunjukkan bahwa Prigozhin dan rekan-rekan utamanya di kelompok tentara bayaran Wagner semuanya terbunuh. Ia memuji Prigozhin, tetapi juga menggarisbawahi bahwa dia juga melakukan beberapa "kesalahan serius.”

Sejumlah politisi dan kritikus Barat menuding, tanpa memberikan bukti, bahwa Putin memerintahkan pembunuhan Prigozhin sebagai hukuman atas tuduhan melancarkan pemberontakan pada 23-34 Juni terhadap pimpinan militer Rusia. Kudeta tersebut juga merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan Putin sejak ia berkuasa pada 1999.