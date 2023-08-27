Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kremlin Bantah Tudingan Dalangi Pembunuhan Pimpinan Wagner, Prigozhin

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |12:13 WIB
Kremlin Bantah Tudingan Dalangi Pembunuhan Pimpinan Wagner, Prigozhin
Bos perusahaan tentara bayaran Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Pemerintah Rusia mengatakan bahwa tudingan Barat bahwa pemimpin tentara bayaran Rusia Yevgeny Prigozhin dibunuh atas perintah Kremlin adalah "benar-benar kebohongan.” Namun, Rusia menolak untuk mengonfirmasi secara pasti penyebab kematiannya, dengan alasan harus menunggu hasil tes.

 BACA JUGA:

Otoritas penerbangan Rusia mengatakan bahwa Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, berada di dalam jet pribadi yang jatuh pada Rabu (24/8/2023) malam di barat laut Moskow. Tak ada satu pun penumpang dalam penerbangan tersebut yang selamat.

Presiden Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang tewas dalam kecelakaan itu pada Kamis (25/8). Ia menyampaikan pandangannya tentang Prigozhin, memecah kebungkamannya setelah insiden yang terjadi tepat dua bulan setelah Prigozhin memimpin pemberontakan yang gagal terhadap panglima militer Rusia.

Putin mengutip "informasi awal" yang menunjukkan bahwa Prigozhin dan rekan-rekan utamanya di kelompok tentara bayaran Wagner semuanya terbunuh. Ia memuji Prigozhin, tetapi juga menggarisbawahi bahwa dia juga melakukan beberapa "kesalahan serius.”

Sejumlah politisi dan kritikus Barat menuding, tanpa memberikan bukti, bahwa Putin memerintahkan pembunuhan Prigozhin sebagai hukuman atas tuduhan melancarkan pemberontakan pada 23-34 Juni terhadap pimpinan militer Rusia. Kudeta tersebut juga merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan Putin sejak ia berkuasa pada 1999.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement