Tabrakan Pesawat Tewaskan Pilot Jagoan Ukraina dan 2 Penerbang Lain

KYIV - Salah satu pilot pesawat tempur paling terkenal di Ukraina dan dua penerbang lainnya tewas dalam kecelakaan di udara.

Andrii Pilshchykov menjadi populer engan mengambil bagian dalam pertempuran udara di Kyiv selama fase awal invasi Rusia.

Militer Ukraina menyebut kematian para penerbang itu sebagai kerugian yang "menyakitkan dan tidak dapat diperbaiki", dan memberikan penghormatan kepada Pilshchykov sebagai pilot dengan "pengetahuan besar dan bakat besar".

Kecelakaan itu melibatkan dua pesawat latih L-39 yang terbang di atas Ukraina utara.

Investigasi sedang dilakukan untuk mengetahui apakah aturan persiapan penerbangan tidak dipatuhi dengan benar, yang mengakibatkan kecelakaan pada Jumat, (25/8/2023) di Oblast Zhytomyr. Wilayah tersebut berada di sebelah barat ibu kota, Kyiv, dan ratusan kilometer dari garis depan.

Presiden Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi kematian tersebut dalam pidato video malamnya, dan mengatakan bahwa negaranya "tidak akan pernah melupakan siapa pun yang membela langit bebas Ukraina".