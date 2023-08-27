Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tabrakan Pesawat Tewaskan Pilot Jagoan Ukraina dan 2 Penerbang Lain

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |13:15 WIB
Tabrakan Pesawat Tewaskan Pilot Jagoan Ukraina dan 2 Penerbang Lain
Andrii Pilshchykov dikenal dengan nama penerbang Juice. (Foto: Tangkapan layar/BBC)
A
A
A

KYIV - Salah satu pilot pesawat tempur paling terkenal di Ukraina dan dua penerbang lainnya tewas dalam kecelakaan di udara. 

Andrii Pilshchykov menjadi populer engan mengambil bagian dalam pertempuran udara di Kyiv selama fase awal invasi Rusia.

Militer Ukraina menyebut kematian para penerbang itu sebagai kerugian yang "menyakitkan dan tidak dapat diperbaiki", dan memberikan penghormatan kepada Pilshchykov sebagai pilot dengan "pengetahuan besar dan bakat besar".

Kecelakaan itu melibatkan dua pesawat latih L-39 yang terbang di atas Ukraina utara.

Investigasi sedang dilakukan untuk mengetahui apakah aturan persiapan penerbangan tidak dipatuhi dengan benar, yang mengakibatkan kecelakaan pada Jumat, (25/8/2023) di Oblast Zhytomyr. Wilayah tersebut berada di sebelah barat ibu kota, Kyiv, dan ratusan kilometer dari garis depan.

Presiden Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi kematian tersebut dalam pidato video malamnya, dan mengatakan bahwa negaranya "tidak akan pernah melupakan siapa pun yang membela langit bebas Ukraina".

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182252/tentara_rusia-eMPZ_large.jpg
Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/18/3143576/kursk-41nT_large.jpg
Serangan Drone Ukraina Rusak Rumah Sakit dan Apartemen di Kursk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/18/3143394/menteri_luar_negeri_ukraina_andrii_sybiha_dan_menteri_luar_negeri_turki_hakan_fidan-pt2F_large.jpg
Perundingan Lanjutan dengan Rusia di Turki, Ukraina Ajukan Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111583/presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-60lz_large.jpg
NATO Disebut Berencana Gulingkan Presiden Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/18/3035985/jerman-kurangi-bantuan-militer-untuk-ukraina-dari-rp141-trilun-jadi-rp71-triliun-zinGStMq3e.jpg
Jerman Kurangi Bantuan Militer untuk Ukraina, dari Rp141 Trilun Jadi Rp71 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033256/ukraina-desak-nato-cabut-pembatasan-yang-targetkan-rusia-china-langsung-kecam-keras-LGnwyu0yoH.jpg
Ukraina Desak NATO Cabut Pembatasan yang Targetkan Rusia, China Langsung Kecam Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement