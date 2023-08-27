Laporan Media Ungkap Kemungkinan Penyebab Kebakaran Hutan Hawaii

LAHAINA - Bencana kebakaran hutan yang menyebabkan ratusan orang tewas atau hilang pada awal bulan ini di Hawaii, Amerika Serikat (AS) mungkin disebabkan oleh kombinasi berbahaya antara angin kencang dan infrastruktur listrik yang “usang”, demikian dilaporkan Associated Press.

BACA JUGA:

Api berkobar di pulau Maui dalam “barisan panjang dan rapi” ketika kabel listrik yang tidak berinsulasi mengenai rumput kering di bawahnya saat tertiup angin kencang, kata outlet media tersebut pada Sabtu, (26/8/2023) mengutip analisisnya sendiri terhadap video dan gambar dari kebakaran tersebut. Tiang-tiang listrik kayu yang menopang saluran-saluran tersebut rawan tumbang oleh angin tersebut karena banyak yang sudah ketinggalan jaman dan miring, tambah AP.

Bahkan ketika perusahaan utilitas di wilayah lain yang rawan kebakaran hutan dan badai berusaha untuk menutupi atau mengubur saluran listrik mereka, Hawaiian Electric Co. tetap mempertahankan bermil-mil kabel telanjang yang terkena cuaca angin pasat dan dedaunan lebat di Maui, kata kantor berita itu.

Banyak dari 60.000 tiang listrik milik perusahaan utilitas setempat dibangun dengan “standar yang sudah ketinggalan zaman pada 1960” dan sudah ramping serta tua, menurut deskripsi jaringan listrik perusahaan utilitas itu sendiri.