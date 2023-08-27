Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Helikopter Militer Jatuh di Australia, Tewaskan 3 Marinir AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |17:16 WIB
Foto: Reuters.
DARWIN - Tiga marinir Amerika Serikat (AS) tewas dan 20 lainnya luka-luka setelah sebuah helikopter militer jatuh saat latihan di Australia. 

MV-22B Osprey jatuh dalam perjalanan menuju pulau terpencil Tiwi di utara Darwin. Lima marinir dilaporkan berada dalam kondisi serius.

Mereka mengikuti Predators Run yang melibatkan 2.500 tentara dari Amerika, Australia, Filipina, Timor Leste, dan Indonesia.

Hanya personel AS yang berada di dalam pesawat tersebut.

Insiden itu terjadi di Pulau Melville di utara ibu kota Northern Territory, Darwin, pada Minggu, (27/8/2023).

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menggambarkan insiden itu sebagai sebuah tragedi dan mengatakan setiap bantuan akan diberikan kepada korban luka.

“Lima marinir telah dikembalikan ke Darwin untuk dirawat dan sisanya menjalani triase di tempat kejadian,” kata komisaris polisi setempat Michael Murphy sebagaimana dilansir BBC.

“Polisi tambahan dan personel pertahanan telah dikerahkan ke Pulau Melville untuk mendukung operasi, melakukan triase terhadap orang-orang yang terluka dan mengembalikan mereka ke Darwin dan juga menjaga lokasi kecelakaan sementara penyelidikan terus dilakukan.”

