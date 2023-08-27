Viral Guru di India Suruh Muridnya Tampar Siswa Muslim, Polisi Gelar Penyelidikan

NEW DELHI - Polisi di India sedang menyelidiki sebuah video yang memperlihatkan seorang guru sekolah menyuruh murid-muridnya untuk menampar teman sekelas mereka yang beragama Islam.

Anak laki-laki berusia tujuh tahun itu terekam menangis saat dia ditampar, diduga karena tabel perkaliannya salah. Video tersebut menjadi viral di media sosial, dan memicu kekecewaan dan kecaman luas.

Pemimpin oposisi India Rahul Gandhi menyalahkan pemerintah karena memicu intoleransi beragama.

Insiden itu terjadi pada Kamis, (24/8/2023) di sebuah sekolah swasta di Uttar Pradesh, sebuah negara bagian utara.

"Mengapa kamu memukulnya begitu ringan? Pukul dia dengan keras," terdengar suara guru memberi tahu anak-anak, sementara anak laki-laki itu berdiri sambil menangis.

"Mulailah pukul pinggangnya... Mukanya jadi merah, malah pukul pinggangnya," imbuhnya sebagaimana dilansir BBC.

Pihak berwenang di India mengonfirmasi video tersebut nyata dan mengatakan mereka akan mengambil tindakan.