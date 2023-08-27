2 Wanita Ditangkap Setelah Menari di Kuburan Tentara Ukraina

KYIV - Dua wanita Ukraina menarik perhatian polisi Kyiv karena memperingati Hari Kemerdekaan negaranya dengan menari di kuburan tentara yang tewas.

Sebuah video yang memperlihatkan keduanya menari di samping kuburan dipublikasikan di media sosial pada Kamis, (24/8/2023), yang merupakan Hari Kemerdekaan Ukraina. Klip pendek tersebut memperlihatkan setidaknya seorang wanita sedang melakukan twerking (menggoyangkan pantat) di depan kamera sambil masih berdiri di dekat kuburan dengan foto seorang pria berseragam militer.

Polisi Ukraina mengklaim mereka menemukan klip itu pada Kamis malam. “Dalam waktu kurang dari satu jam, petugas penegak hukum telah mengetahui keberadaan (perempuan tersebut) dan membawa mereka ke departemen kepolisian,” sebuah pernyataan dari kepolisian Kiev mengatakan pada Jumat, (25/8/2023) menambahkan bahwa kedua saudara perempuan tersebut “terancam hukuman lima tahun penjara” atas tuduhan “penodaan kuburan tentara.”

Belakangan terungkap bahwa “dua saudara perempuan itu datang ke… pemakaman dan memutuskan untuk ‘menghormati’ kenangan mereka yang gugur… dengan cara sedemikian rupa,” tambah polisi sebagaimana dilansir RT.

Pihak berwenang juga mempublikasikan foto kedua wanita tersebut, masih mengenakan pakaian yang sama dengan yang mereka kenakan dalam video, ditemani oleh seorang petugas polisi. Namun identitas mereka tidak diungkapkan.