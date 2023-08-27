Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Pangdam Baru di Wilayah Sumatera, Salah Satunya Jebolan Kopassus

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |07:01 WIB
2 Pangdam Baru di Wilayah Sumatera, Salah Satunya Jebolan Kopassus
Mayjen TNI. Mochammad Hasan (foto: dok ist)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi terhadap tujuh Panglima Kodam (Pangdam). Dari tujuh Pangdam yang dimutasi dua di antaranya merupakan Pangdam yang bertugas di wilayah Sumatera.

Keputusan mutasi terhadap kedua pangdam tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Surat itu ditandatangani Panglima TNI pada Senin, 17 Juli 2023. Pangdam I/Bukit Barisan bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, hingga Kepulauan Riau.

Sedangkan Pangdam II/Sriwijaya bertanggung jawab terhadap wilayah yang meliputi Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung.

Berikut dua Pangdam baru yang memimpin di wilayah Sumatera:

1. Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochammad Hasan

Pria kelahiran Lampung 4 Mei 1967 ini merupakan seorang perwira tinggi (Pati) TNI AD yang sejak 17 Juli 2023 mengemban amanat sebagai Pangdam I/Bukit Barisan. Mochmad Hasan tercatat sebagai Pangdam ke-50 yang memimpin Kodam I/Bukit Barisan.

Mayjen TNI Mochammad Hasan adalah abituren Akademi Militer (Akmil) 1989 dari satuan Infanteri Kopassus. Selama mengabdi di Korps Baret Merah, Mochammad pernah diturunkan dalam Operasi Seroja di Timor Timur (Timtim) sekarang bernama Timor Leste.

Beberapa jabatan strategis yang pernah diemban Mochammad Hasan antara lain, Danyonif 611/Awang Long, Danrindam IV/Diponegoro, kemudian Danrem 141/Toddopuli, Paban 3 Tahwil Ster TNI dan Sekretaris Pusterad.

Dia juga pernah menduduki jabatan sebagai Kadisjasad, Irben Itjenad, dan Asdep Koordinator Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam. Karier militernya terus meningkat dengan diangkat menjadi Pa Sahli Tk III Kasad Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba kemudian Aster KSAD hingga akhirnya diangkat menjadi Pangdam I/Bukit Barisan.

Tak hanya menduduki sejumlah jabatan strategis, Mayjen TNI Mochammad Hasan juga pernah mengikuti berbagai jenis pendidikan mulai dari pendidikan Sesarcabif, Dik Para, Dik Para Utama, Dik Raider, Dik Mobile Udara. Termasuk Lat Paspampres, Komando, Diklapa I dan II Seskoad, Susdanyon, Sesko TNI hingga Lemhannas RI.

