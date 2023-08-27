Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dapat Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang di Kalbar: Senang Banget

Uun Yuniar , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |05:09 WIB
Dapat Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang di Kalbar: Senang Banget
Hary Tanoe menyerahkan bantuan gerobak ke pedagang di Kalbar. (Foto: Uun Yuniar)
PONTIANAK - Warjoni, pedagang empek-empek Palembang mengaku senang dengan bantuan gerobak UMKM yang diberikan oleh Partai Perindo. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (26/8/2023) sore.

Warjoni mengucapkan terima kasih kepada Perindo atas bantuan gerobak. Dia mengaku selama ini belum memiliki gerobak untuk berdagang. Dia pun berharap Perindo terus berjuang untuk mensejahterakan masyarakat.

“Terima kasih atas bantuannya, merasa terbantu, bantuannya diperlukan oleh pedagang kecil. Sebelumnya belum punya gerobak, baru ini punya gerobak. Seneng banget. Harapannya agar Perindo bisa terus membantu pedagang kecil,” ucap Warjoni.

Hal senada diungkapkan Jono seorang pedagang bakso malang. “Alhamdulillah seneng sekali, bisa meringankan beban rakyat kecil. Mudah-mudahan Perindo ke depannya bisa mensejahterakan rakyat kecil,” ucapnya.

Saat penyerahan gerobak, Hary Tanoe didampingi Ketua DPW Partai Perindo Kalimantan Barat, Yovid Halim. Hary tanoe berharap dengan bantuan gerobak, penjualan para pedagang semakin meningkat.

