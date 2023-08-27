Gempa M5,1 Guncang Pohuwato Gorontalo Pagi Ini

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,1 mengguncang Pohuwato Gorontalo, Minggu 27 Agustus 2023, pukul 05.45 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 57 km Pohuwato Gorontalo pada koordinat 0.98 Lintang Utara – 121.95 Bujur Timur.

BACA JUGA:

Gempa M4,6 Guncang Bolaang Uki Bolsel Sulut

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulisnya.

(Qur'anul Hidayat)