HOME NEWS NUSANTARA

Hultah Ke-88 NWDI, TGB Ajak Masyarakat Bergerak ke Depan dengan Iman dan Takwa

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |08:51 WIB
Hultah Ke-88 NWDI, TGB Ajak Masyarakat Bergerak ke Depan dengan Iman dan Takwa
TGB Hadiri Hultah Ke-88 NWDI/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Dr.TGB.KH.Muhammad Zainul Majdi, M.A melepas ribuan peserta pawai alegoris jelang puncak Hultah Ke-88 NWDI di Pancor, Lombok Timur.

Ketua Harian DPP Partai Perindo itu takjub melihat ribuan orang memadati kawasan Ma'had Darul Qur'an wal Hadits Pancor Lombok Timur.

“Alhamdulillah kita akan melaksanakan Hultah Ke-88 NWDI dan mudah-mudahan daiman abada sepanjang masa, serta terus memberikan manfaat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, TGB juga mengajak seluruh jamaah NWDI, baik santri/santriwati maupun mahasiswa untuk senantiasa terus bergerak ke depan dengan iman, takwa dan ilmu pengetahuan, sebagaimana tuntunan Al-Magfurullah Maulana Syeikh.

"Maka dari itu anak-anakku semuanya berjalanlah ke depan, jangan mundur ke belakang. Mari kita songsong masa depan dengan iman takwa," ujar TGB.

Halaman:
1 2
      
