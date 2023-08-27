TGB Ajak Masyarakat Teruskan Perjuangan Maulana Syech

LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Dr TGB KH Muhammad Zainul Majdi MA melepas ribuan peserta pawai alegoris. Pawai dilaksanakan jelang puncak Hultah Ke-88 NWDI di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (26/8/2023).

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu takjub melihat ribuan orang memadati kawasan Ma'had Darul Qur'an wal Hadits Pancor, Lombok Timur.

Cucu pendiri NWDI Al-Magfurullah Maulana Syech TG KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu mengajak seluruh jamaah NWDI baik santri maupun mahasiswa untuk bergerak ke depan menyongsong kehidupan lebih baik.

"Sebagaimana tuntunan Maulana Syech pendiri NWDI untuk terus bergerak ke depan bukan mundur ke belakang. Mari kita Songsong kehidupan dengan modal Iman dan Taqwa," ujar TGB di Pancor, Lombok Timur Sabtu (26/8/2023).

Pantauan di lokasi, ribuan masyarakat beringingan hendak mengikuti pawai alegoris bergerak sejak pagi dari berbagai penjuru Lombok.

Hal ini, kata TGB yang juga Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Indonesia (OIAAI) menunjukkan soliditas jamaah NWDI serta bentuk kecintaannya terhadap pendiri sekaligus organisasi NWDI.

"Pawai alegoris menjelang Hultah ke-88 NWDI ini salah satu bentuk tasyakur kita atas karunia yang diberikan Allah Ta’ala atas diri kita maupun atas perjuangan para pendiri NWDI termasuk Al-Magfurullah Maulana Syech," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, TGB mengajak seluruh peserta pawa alegoris Hultah ke-88 NWDI itu untuk merapatkan barisan, berdiri tegak, penuh semangat untuk meneruskan perjuangan Maulana Syech.

"Ayo semua berdiri tegak dan rapatkan barisan. Kita tata langkah kita untuk terus maju ke depan," tegas TGB.