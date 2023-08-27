Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Meresahkan Masyarakat, Sindikat Penipuan Online di Jambi Diringkus

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |10:23 WIB
Meresahkan Masyarakat, Sindikat Penipuan Online di Jambi Diringkus
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAMBI - Sindikat penipuan online dengan modus mengintai akun media sosial, yang meresahkan masyarakat, berhasil diungkap Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

Tidak hanya itu, delapan orang pelaku ikut diringkus petugas di dua tempat berbeda.

 BACA JUGA:

"Keempat pelaku pertama berada di salah satu ruko di Jalan SK Rd Syahbudin, Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi," ungkap Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Christian Tory, Minggu (27/8/2023).

Dari hasil pengembangan, petugas menuju lokasi selanjutnya. "Di TKP kedua, yakni di salah satu ruko yang beralamat di Jalan Jaya Wijaya, Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, petugas mengamankan 4 orang pelaku lainnya," tuturnya.

 BACA JUGA:

Dia menambahkan, penipuan yang dilakukan bermacam-macam, di antaranya dengan menggunakan telepon seluler.

"Modus sindikat ini mencari korbannya melalui akun media sosial, baik itu orang yang mau menjual tanah, bangunan dan sebagainya," tukas Tory.

Dia menambahkan, pihaknya saat ini masih menyelidiki peran dari masing-masing pelaku yang diamankan.

"Mereka ini sindikat penipuan dengan modus baru, yakni berpura-pura menjadi pembeli. Kemudian, pelaku berpura-pura mentransfer sejumlah uang lalu korban tersebut merasa ditipu," tuturnya.

"Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lakukan ekspose terkait peran dan cara sindikat ini melakukan penipuan melalui akun media sosial tersebut," imbuh Tory.

Sementara, Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi Kompol Andi Purwanto menambahkan para pelaku yang diamankan ini masih dilakukan pemeriksaan.

"Berdasarkan keterangan para pelaku, bahwa untuk korbannya sendiri tidak hanya di Provinsi Jambi saja namun ada juga dari luar Provinsi Jambi," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983/polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188970/ayu_puspita-2Oru_large.jpg
Jejak Aksi Penipuan Bos Wedding Organizer Ayu Puspita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188944/ayu_puspita-prgL_large.jpg
Terungkap, Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Menipu Sejak 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188746/ayu_puspita-zolI_large.jpg
Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Ditetapkan Tersangka Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188630/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-qXEj_large.jpg
Polda Metro Bantah Pelaku Penipuan WO Ayu Puspita Dilepas, Bakal Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement