Meresahkan Masyarakat, Sindikat Penipuan Online di Jambi Diringkus

JAMBI - Sindikat penipuan online dengan modus mengintai akun media sosial, yang meresahkan masyarakat, berhasil diungkap Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

Tidak hanya itu, delapan orang pelaku ikut diringkus petugas di dua tempat berbeda.

"Keempat pelaku pertama berada di salah satu ruko di Jalan SK Rd Syahbudin, Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi," ungkap Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Christian Tory, Minggu (27/8/2023).

Dari hasil pengembangan, petugas menuju lokasi selanjutnya. "Di TKP kedua, yakni di salah satu ruko yang beralamat di Jalan Jaya Wijaya, Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, petugas mengamankan 4 orang pelaku lainnya," tuturnya.

Dia menambahkan, penipuan yang dilakukan bermacam-macam, di antaranya dengan menggunakan telepon seluler.

"Modus sindikat ini mencari korbannya melalui akun media sosial, baik itu orang yang mau menjual tanah, bangunan dan sebagainya," tukas Tory.

Dia menambahkan, pihaknya saat ini masih menyelidiki peran dari masing-masing pelaku yang diamankan.

"Mereka ini sindikat penipuan dengan modus baru, yakni berpura-pura menjadi pembeli. Kemudian, pelaku berpura-pura mentransfer sejumlah uang lalu korban tersebut merasa ditipu," tuturnya.

"Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lakukan ekspose terkait peran dan cara sindikat ini melakukan penipuan melalui akun media sosial tersebut," imbuh Tory.

Sementara, Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi Kompol Andi Purwanto menambahkan para pelaku yang diamankan ini masih dilakukan pemeriksaan.

"Berdasarkan keterangan para pelaku, bahwa untuk korbannya sendiri tidak hanya di Provinsi Jambi saja namun ada juga dari luar Provinsi Jambi," tukasnya.