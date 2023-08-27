Peringati HUT ke-78 RI, Partai Perindo Gelar Acara Berbagi Sehat di Tulang Bawang

Partai Perindo Gelar Berbagi Sehat di Tulang Bawang/Foto: MNC Media

TULANG BAWANG – Memperingati HUT ke-78 RI, Partai Perindo Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menggelar berbagi sehat dengan membagikan susu kepada masyarakat serta menggelar kesenian kuda lumping, di Desa Tri Dharma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

“Kegiatan ini bertujuan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dan membuat Indonesia Sejahtera,” ujar Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Tulang Bawang, Edy Maulidi di lokasi.

Diketahui, Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Antusias ratusan warga terlihat memadati area untuk menyambut kedatangan DPD Partai Perindo Tulang Bawang, DPC Partai Perindo Banjar Agung, serta bacaleg DPRD Partai Perindo dapil 2 Tulang Bawang Rinanda Al Amin Putra beserta rombongan.

Selain menggalakan program berbagi sehat kepada masyarakat, kegiatan ini juga di isi dengan kegiatan menyatuni puluhan anak yatim yang membutuhkan.

(Fahmi Firdaus )