Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sambangi Ponpes Bersejarah di Banten, Relawan Ganjar Minta Doa ke Para Kiai

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |15:41 WIB
Sambangi Ponpes Bersejarah di Banten, Relawan Ganjar Minta Doa ke Para Kiai
Relawan Ganjar Minta Doa ke Kiai di Ponpes Banten/ist
A
A
A

LEBAK – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Desa untuk Ganjar (Des Ganjar) menggelar pengajian bulanan yang diadakan sejumlah alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Mathla’ul Anwar Li Nahdlotil Ulama (Malnu) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Pengajian tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan pondok pesantren yang berada di wilayah Banten. Mereka juga bersilaturahmi dengan para pimpinan ponpes tersebut.

Ketua Des Ganjar Provinsi Banten, Agus R. Wisas mengatakan, pihaknya meminta doa agar kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia makin meningkat, serta Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029.

"Kami bersilaturahmi dengan para pimpinan pondok pesantren dan juga para alim ulama untuk kemenangan Pak Ganjar," ujar Agus, Minggu (27/8/2023).

Menurutnya, pondok pesantren Malnu telah menghasilkan banyak individu luar biasa, termasuk kiai, ustadz, serta para pimpinan Ponpes di Banten.

"Ini forum pengajian Ponpes alumni Malnu. Kita tahu Malnu salah satu pesantren bersejarah di Provinsi Banten," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement