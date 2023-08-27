Sambangi Ponpes Bersejarah di Banten, Relawan Ganjar Minta Doa ke Para Kiai

LEBAK – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Desa untuk Ganjar (Des Ganjar) menggelar pengajian bulanan yang diadakan sejumlah alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Mathla’ul Anwar Li Nahdlotil Ulama (Malnu) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Pengajian tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan pondok pesantren yang berada di wilayah Banten. Mereka juga bersilaturahmi dengan para pimpinan ponpes tersebut.

Ketua Des Ganjar Provinsi Banten, Agus R. Wisas mengatakan, pihaknya meminta doa agar kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia makin meningkat, serta Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029.

"Kami bersilaturahmi dengan para pimpinan pondok pesantren dan juga para alim ulama untuk kemenangan Pak Ganjar," ujar Agus, Minggu (27/8/2023).

Menurutnya, pondok pesantren Malnu telah menghasilkan banyak individu luar biasa, termasuk kiai, ustadz, serta para pimpinan Ponpes di Banten.

"Ini forum pengajian Ponpes alumni Malnu. Kita tahu Malnu salah satu pesantren bersejarah di Provinsi Banten," terangnya.