Momen Hultah Ke-88 NWDI, TGB Doakan Para Pemimpin Ummat

LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI) Dr.TGB.K.H Muhammad Zainul Majdi, Lc.MA mendoakan para pemimpin ummat termasuk salah satunya pasangan Zul-Rohmi mendapat kemudahan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Hal itu disampaikan di depan ratusan ribu jamaah dan tamu undangan peringatan Hultah Ke-88 NWDI dan Haul Ke-26 Al-Magfurullah Maulana Syech TG.K.H Muhammad Zainuddin Abdul Majid di GOR Pancor Lombok Timur Minggu (27/8/2023).

"Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur ini sebentar lagi akan menuntaskan perkhidmatan beliau semoga semuanya Husnul Khotimah. Kita doakan bapak gubernur dan wakil gubernur mengakhiri kepemimpinannya yang pertama. Mudah-mudahan dalam keadaan aman dan lancar serta dimudahkan oleh Allah SWT. Kalau ada niat memperpanjang pengkhidmatan, kita doakan semoga dimudahkan oleh Allah SWT. La Haula Wala Quwwata Illa Billah," ujar TGB saat mengawali Khutbahnya.

Diketahui, jabatan pasangan Zul-Rohmi yang yang kini menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2019-2023 akan berakhir pada 19 September 2023. Zul-Rohmi melanjutkan kepemimpinan di NTB pascakepemimpinan TGB Muhammad Zainul Majdi periode 2014-2018.