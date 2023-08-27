Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ribuan Warga Sulawesi Tenggara Deklarasi Dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |17:55 WIB
Ribuan Warga Sulawesi Tenggara Deklarasi Dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024
Ribuan warga Sulteng dukung Ganjar/Foto: Sindo
KENDARI - Ribuan warga Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang. Deklarasi ini digelar di Alun – alun Tugu Religi, Kota Kendari, Minggu (27/8/2023).

Dengan menumpangi becak, Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), Adian Napitupulu, disambut ribuan warga dari berbagai komunitas saat menggelar deklarasi mendukung calon presiden Ganjar Pranowo.

Ribuan warga Sulawesi Tenggara kemudian mendeklarasikan diri untuk bersama – sama memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang.

Dalam sambutanya, Adian Napitupulu mengajak warga untuk bersama – sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pengganti Joko Widodo.

"Sebab Ganjar merupakan calon yang cocok meneruskan program presiden di masa yang akan datang," kata Adian.

