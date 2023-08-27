Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lestarikan Seni Budaya Maluku, Brigjen Said Latuconsina Unjuk Kebolehan Bermain Jukulele

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:10 WIB
Lestarikan Seni Budaya Maluku, Brigjen Said Latuconsina Unjuk Kebolehan Bermain Jukulele
Said Latuconsina meriahkan acara seni budaya Maluku/Foto: Puspen TNI
A
A
A

AMBON - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon turut melestarikan seni budaya Maluku. Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina terlibat di acara Saparua Badendang Jukulele bersama siswa dan masyarakat Saparua yang digelar di Lapangan Merdeka Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis (24/08/2023).

Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa SD-SMP, komunitas Jukulele, serta masyarakat Kecamatan Saparua ini menampilkan kesenian memainkan alat musik Jukulele, bernyanyi, disertai penampilan tarian hadrat.

Dalam sambutannya, Camat Saparua mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina sebagai Ketua Dewan Pembina Mollucan Jukulele Leaders (MJL) karena telah memfasilitasi dan memberikan wadah kepada masyarakat Saparua untuk dapat berkumpul dan bermain Jukulele bersama.

Pada kesempatan yang sama Brigjen Said Latuconsina menyampaikan bahwa, kegiatan ini memiliki dampak yang baik bagi generasi muda selain menanamkan rasa cinta terhadap kesenian dan budayanya, menjauhkan dari penggunaan gadget yang berlebihan.

“Melalui jukulele dapat menghimpun anak-anak dan orang tua dari berbagai daerah di Maluku sehingga tertanam rasa kebersamaan, saling memiliki dalam suasana keakraban dan persaudaraan,” ucapnya

“Dari Jukulele harapannya Maluku akan aman dan damai, karena Jukulele mampu mempersatukan keragaman dalam bingkai kerukunan antar sesama anak negeri,” tambahnya.

Said Latuconsina sangat mengapresiasi antusiasme dan semangat masyarakat untuk hadir di plasa Lapangan Merdeka Kota Saparua memeriahkan acara Saparua Badendang Jukulele ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement