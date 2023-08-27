Lestarikan Seni Budaya Maluku, Brigjen Said Latuconsina Unjuk Kebolehan Bermain Jukulele

AMBON - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon turut melestarikan seni budaya Maluku. Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina terlibat di acara Saparua Badendang Jukulele bersama siswa dan masyarakat Saparua yang digelar di Lapangan Merdeka Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis (24/08/2023).

Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa SD-SMP, komunitas Jukulele, serta masyarakat Kecamatan Saparua ini menampilkan kesenian memainkan alat musik Jukulele, bernyanyi, disertai penampilan tarian hadrat.

Dalam sambutannya, Camat Saparua mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina sebagai Ketua Dewan Pembina Mollucan Jukulele Leaders (MJL) karena telah memfasilitasi dan memberikan wadah kepada masyarakat Saparua untuk dapat berkumpul dan bermain Jukulele bersama.

Pada kesempatan yang sama Brigjen Said Latuconsina menyampaikan bahwa, kegiatan ini memiliki dampak yang baik bagi generasi muda selain menanamkan rasa cinta terhadap kesenian dan budayanya, menjauhkan dari penggunaan gadget yang berlebihan.

“Melalui jukulele dapat menghimpun anak-anak dan orang tua dari berbagai daerah di Maluku sehingga tertanam rasa kebersamaan, saling memiliki dalam suasana keakraban dan persaudaraan,” ucapnya

“Dari Jukulele harapannya Maluku akan aman dan damai, karena Jukulele mampu mempersatukan keragaman dalam bingkai kerukunan antar sesama anak negeri,” tambahnya.

Said Latuconsina sangat mengapresiasi antusiasme dan semangat masyarakat untuk hadir di plasa Lapangan Merdeka Kota Saparua memeriahkan acara Saparua Badendang Jukulele ini.