Simulasi Penggerebekan Kapal Pengangkut Heroin di Kepri Berlangsung Dramatis

RIAU - Bakamla RI melalui unsur KN Pulau Marore-322 berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis Heroin di perairan Utara Berakit, Kepulauan Riau, Minggu (27/8/2023).

KN Pulau Marore-322 yang dikomandani oleh Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto saat yang sedang melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut di perairan Kepulauan Riau mendapatkan informasi dari Information Fusion Center (IFC) Singapura tentang adanya penyelundupan narkoba yang dilakukan salah satu kapal yang sedang melintas di perairan Selat Singapura menuju perairan Kepulauan Riau.

Mendapat informasi tersebut, Letkol Bakamla Yuli Eko P, langsung berkoordinasi dengan Mabes Bakamla RI guna mendapatkan arahan.

Perintah langsung diberikan, Letkol Bakamla Yuli Eko P, langsung menggerakan KN Pulau Marore-322 melaksanakan patroli sektor mulai dari perairan Utara Karimun sampai dengan Utara Bintan.

Saat berada di perairan Utara Berakit, KN Pulau Marore-322 mendapatkan satu kontak kapal mencurigakan yang memiliki ciri-ciri dan identitas yang sama dengan informasi dari IFC. Dengan cepat, tim VBSS KN Pulau Marore-322 melaksanakan pengejaran dan berhasil boarding pada kapal tersebut.

Setelah melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan, tim VBSS berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis heroin sebanyak 3 paket dengan berat total kurang lebih 6 kg di ruang laundry.